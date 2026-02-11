Superlega, adesso è finita: anche il Real Madrid si ritira

La Superlega non esiste più: anche il Real Madrid si ritira. Dopo l'addio di Juventus e Barcellona, anche i blancos si arrendono

È arrivata l’ufficialità: il Real Madrid e la UEFA hanno annunciato, tramite un comunicato congiunto, un accordo che mette la parola fine alla vicenda Superlega. Di seguito il messaggio.

“Dopo mesi di discussioni condotte nell’interesse del calcio europeo, UEFA, European Football Clubs (EFC) e Real Madrid CF annunciano di aver raggiunto un accordo di massima per il benessere del calcio europeo, nel rispetto del principio del merito sportivo, ponendo l’accento sulla sostenibilità a lungo termine dei club e sul miglioramento dell’esperienza dei tifosi attraverso l’uso della tecnologia. Questo accordo di principi servirà anche a risolvere le controversie legali relative alla Superlega europea, una volta che tali principi saranno stati attuati e implementati.”

https://x.com/UEFA/status/2021589173665165698?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2021589173665165698%7Ctwgr%5E7db73bca842054a0617099dd00467781eaa6aaa3%7Ctwcon%5Es1_c10&ref