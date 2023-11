Mercato Juventus, Sudakov dà picche a Giuntoli: vuole Liga o Premier

Il talento ucraino dello Shakhtar ha risposto ad alcune domande sul proprio futuro. La sua intenzione è di giocare in Spagna o in Inghilterra

Sul campo la missione è quello di continuare a vincere. La società, però, sta anche lavorando sul mercato per andare a rinforzare la rosa a disposizione di Allegri in vista della prossima stagione. Tra gli obiettivi della dirigenza bianconera sembra esserci anche una mezzala che possa andare ad inserirsi e rappresentare una soluzione in più dal punto di vista offensivo.

Le parole di Sudakov

Nell’ultima giornata di Champions League il Barcellona ha battuto 2-1 lo Shakhtar che ha trovato la via della rete proprio grazie a Sudakov. Prestazione che non ha lasciato indifferenti con il quotidiano Sport che, nelle ultime ore, ha contattato proprio il fantasista. Le dichiarazioni sono state decisamente significative. “Giocare in uno dei cinque campionati significherebbe fare un passo importante” sottolineando poi “Non so se preferisco la Liga o la Premier League“.