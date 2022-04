Tacconi, parla il figlio: “Leggeri miglioramenti, è una roccia”

Lo scorso sabato l'ex calciatore e portiere della Juventus ha accusato un emorragia causata da un aneurisma e ora la sua situazione sembra stia migliorando

L'ex portiere della Juventus Stefano Tacconi ha fatto tremare la famiglia e tutto il mondo del calcio dopo l'emorragia dello scorso sabato, che ha portato al suo ricovero. La situazione dell'ex giocatore è stazionaria dopo l''emorragia causata da un aneurisma, scoppiato alla presenza del figlio Andrea, che intervistato dai microfoni de Il Corriere della Sera, ha parlato di quei momenti vissuti in compagnia del padre e della prontezza di rendersi conto della situazione: "La mattina si era alzato dicendo che aveva un po' di mal di testa, ha fatto colazione e ha preso un Oki. Non ha mai avuto nulla, per questo non ci siamo allarmati. Un paio d'ore dopo, è sceso dalla macchina crollando all'improvviso. Per fortuna sono arrivati subito i soccorsi".

"Dopo l'emorragia cerebrale ha subito un intervento che è andato bene, e ora è in coma farmacologico. Adesso bisogna aspettare e vedere come reagirà il fisico. I medici parlano di un leggero miglioramento, ma sono ancora cose lunghe. Quello che mi dà speranza è che l'ho visto colorito in faccia, ha mosso un po' gli occhi e gli arti. Fisicamente è una roccia".

"Mio padre è un grande tifoso accanito della Juve, la segue ma si è allontanato da quell'ambiente. È una persona schietta, sincera che ama dire le cose come stanno; e in alcuni contesti questo non va bene. L'idea sua è che i soldi abbiano rovinato il calcio, si sono persi i valori e non ci sono più i campioni veri di una volta".

"In questi giorni mi ha colpito il fatto che mi hanno chiamato in tantissimi, da tutto il mondo. E' una cosa che mi riempie d'orgoglio. Mio padre è in buone mani all'ospedale di Alessandria; sono tutti molto preparati e sta ricevendo le cure giuste. Sono fiducioso, quando tornerà a casa faremo una grande festa. Con il nostro vino".