Da Vlahovic fino a Bernardeschi: tutte le statistiche di Cagliari-Juve

Dai gol di Vlahovic fino all'importante traguardo di Bernardeschi: tutte le statistiche e le curiosità di Cagliari-Juve

Dopo la sconfitta contro l'Inter la Juve aveva assoluto bisogno di tornare a vincere. Lo scudetto è ormai un'Utopia ma i bianconeri hanno ancora molto per cui lottare e dovranno concludere al meglio questo finale di stagione. Contro il Cagliari la squadra di Massimiliano Allegri doveva vincere e così è stato, anche se con non poche difficoltà. I rossoblù, infatti, sono andati in vantaggio ma poi si sono dovuti arrendere di fronte alla forza della Juventus. I gol portano la firma di de Ligt e Vlahovic, tra i migliori in campo. Il difensore olandese, in particolare, è stato l'uomo in più dei bianconeri, decisivo in difesa e in attacco. Grazie ai tre punti conquistati ieri, la Juve può ora tirare un piccolo sospiro di sollievo: per ora il quarto posto è in salvo. La Roma insegue da vicino i bianconeri, ma i cinque punti di distanza (otto nel caso in cui giallorossi dovessero perdere) sono abbastanza.