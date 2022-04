I TOP e FLOP di Cagliari-Juve: de Ligt monumentale, Rabiot fantasma

Vittoria per la Juve di Massimiliano Allegri, che contro il Cagliari porta a case tre punti preziosi. Chi sono stati i TOP e FLOP?

redazionejuvenews

Dopo la sconfitta nel Derby d'Italia, la Juve è tornata subito a vincere. Quella contro il Cagliari, però, è stata tutto tranne che una partita facile. Gli uomini di Mazzarri, in piena lotta per la salvezza, hanno combattuto con le unghie e con i denti per tutto il match e non a caso sono anche riusciti a segnare il gol del momentaneo 1 a 0. Per fortuna i bianconeri non si sono persi d'animo e nel finire della prima frazione di gioco hanno trovato il gol del pari con de Ligt. Di ritorno dagli spogliatoi la Juve ha poi cambiato marcia, andando più volte vicina al gol del 1 a 2, segnato alla fine dal solito Dusan Vlahovic. Ma chi sono stati i migliori e i peggiori in campo?

Il TOP del match è stato sicuramente de Ligt, autore di una prestazione totale. Solido in fase difensiva, decisivo in quella offensiva: cosa chiedere di più ad un difensore centrale? La Gazzetta dello Sport lo ha premiato con un bel 7 in pagella: "Il dono dell’invisibilità per 30 secondi: il Cagliari non lo marca e MDL fa 1-1. Per la psicologia della serata, pesantissimo. E dietro? Sereno". Menzione onorevole per Cuadrado, autore dell'assist e per Vlahovic, che nonostante la marcatura stretta è comunque riuscito a trovare il gol vittoria. Positive anche le prove di Danilo e Chiellini, sempre presenti.

Tra i FLOP non possiamo che inserire Rabiot. Nonostante l'ottima prova contro l'Inter e gli elogi di Allegri al termine della partita, la partita del centrocampista francese è stata veramente sbiadita. Per La Gazzetta è da 5 pieno: "Calcolatrice: 16 passaggi in 68 minuti. Capito, no? Poco incisivo, perso a sinistra. Ha una palla gol, cortesia di Vlahovic, e la usa male". Poco brillanti anche le prove di Bernardeschi e Kean, che, subentrati dalla panchina, non sono riusciti ad incidere nel match.