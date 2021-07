Stadi, si riapre al 50% della capienza all’aperto e in zona bianca: servirà green pass

Gli stadi riaprono al 50%

redazionejuvenews

Finalmente torna un numero considerevole di tifosi allo stadio. Il Governo insieme alla cabina di regia hanno deciso per la nuova stagione sportiva di riaprire gli impianti sportivi al 50% della loro capienza all'aperto e solo in zona bianca. In zona gialla il limite salirà da 1000 a 2500, mentre in zona arancione o rossa ci saranno le porte chiuse. Per gli impianti a chiuso, invece, si potrà arrivare fino al 25% della capienza massima dello stadio/palazzetto.

Questa la nota del Governo: "In zona bianca e in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19. In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 25 per cento al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore rispettivamente a 5.000 all’aperto e 2.500 al chiuso".

Tifosi che dunque torneranno anche nei maggiori campionati italiani e calcio e dunque anche in Serie A. Per club come Roma e Lazio si tratta di una quasi normalità vista la media degli anni scorsi di circa 30mila spettatori a partita. Mentre per Juventus, Inter e Milan la normalità è ancora lontana. I tre club hanno una media tifosi per partita molto superiore ai 30mila dei giallorossi e dei biancocelesti, però come inizio non è comunque "da buttare". Finalmente l'Allianz Stadium tornerà a riavere spettatori necessari per far sì che le partite dei bianconeri siano un grande spettacolo.