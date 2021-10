Stadi al 75%, la Juve ufficializza nuove disponibilità di biglietti per la sfida con la Roma

Nuove disponibilità di biglietti per Juventus-Roma

redazionejuvenews

Grazie all'aumento fino al 75% della capienza negli stadi all'aperto e in zona bianca in Italia, la Juventus ha ufficializzato nuove disponibilità di biglietti per il match del campionato di Serie A di domenica prossima contro la Roma all'Allianz Stadium di Torino. A differenza del club bianconero, i giallorossi sono stati la prima società in Italia a riaprire ufficialmente la campagna abbonamenti per questa stagione dopo la pandemia, un gesto sicuramente coraggioso e che si spera coinciderà con un ritorno alla normalità e alla capienza al 100% negli stadi, che dovrebbe arrivare presto. Questo il comunicato della Juve: "Il ritorno in campo dopo gli impegni delle Nazionali coinciderà con una bella sfida all’Allianz Stadium: il 17 ottobre, alle 20:45, la Juve ospita la Roma.

La serata ideale per riprendere la corsa in campionato dopo le tre vittorie consecutive contro Spezia, Sampdoria e Torino, e ovviamente una serata da vivere insieme. Dallo scorso 8 ottobre è aperta la vendita libera. A seguito del Decreto Legge dell’8 ottobre 2021 - n. 139, che prevede l’apertura degli eventi sportivi all’aperto in zona bianca fino a una capienza massima del 75%, aumentano le disponibilità di biglietti per la partita! Per questo match, inoltre, è prevista una tariffa dedicata agli Under 16 e Under 6 in alcuni settori dello stadio, qui potete trovare tutte le info e i prezzi. Si ricorda che, fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla normativa, per accedere all’Allianz Stadium è obbligatorio mostrare anche il green pass con QR code insieme al tagliando di accesso.

Per accedere alle fasi di vendita è necessario iscriversi all’Official Ticket Shop Juventus tramite Juventus Card (soprattutto per gli abbonati alla stagione 2019/20 così da poter visualizzare e utilizzare i propri crediti), tramite numero di membership (per essere riconosciuti ed accedere alle fasi di vendita riservata) oppure, se non si è in possesso di una delle precedenti, è possibile registrarsi anche tramite indirizzo mail. Vi aspettiamo" (juventus.com).