Mercato Juve, spunta un nuovo nome per la mediana: piace Joao Neves

La Juventus negli ultimi anni ha mostrato una grande capacità di assicurarsi giovani talenti in giro per l'Europa. Con l'avvento della Next Gen, sono arrivati a Torino diversi talentini internazionali che col tempo sono riusciti a esordire anche con la prima squadra. Ed è proprio per questo motivo che la Juventus ha scelto di ingaggiare un mediano con queste caratteristiche. L’ex direttore sportivo del Napoli si starebbe infatti già muovendo per il futuro ed avrebbe individuato in Joao Neves uno dei profili più interessanti su cui muoversi.