Sprint Napoli per Mangala: la Juve sta valutando altri profili per la mediana

Il Napoli fa sul serio per Orel Mangala . Come riferisce la redazione di Sky Sport , il Napoli sta velocizzando in queste ultime 24 ore sapendo anche dell'interesse della Juve per il centrocampista del Nottingham Forest.

Il suo entourage, dunque, sta lavorando per far partire il calciatore in prestito con diritto di riscatto. Gli azzurri hanno già fatto un'offerta ufficiale per un prestito con diritto di riscatto per anticipare i bianconeri, che non hanno ancora deciso se questa possa essere l'operazione giusta per loro. Proprio per questo il Napoli sta cercando di forzare e velocizzare le operazioni.