SPONSOR | Juventus, siglato l'accordo con Petronas: tutti i dettagli
SPONSOR | Juventus, siglato l’accordo con Petronas: tutti i dettagli

Stefania Palminteri
12 Settembre, 10:00
La società bianconera ha annunciato un'importante partnership con Petronas Lubricants International: ecco di cosa si tratta

Arrivano importanti aggiornamenti in casa Juventus per quanto riguarda lo sponsor. La società bianconera, infatti, ha annunciato l’inizio di una nuova collaborazione con Petronas Lubricants International (PLI), azienda attiva e leader nel mercato dei lubrificanti.

Per rendere omaggio alla nuova collaborazione nascerà il Petronas Lubricants International Skybox, un’area che si inserirà all’interno dell’Allianz Stadium che offrirà agli ospiti la possibilità di vivere il match e osservarlo secondo una visuale privilegiata e avvolgente. Un accordo, quello tra Juventus e Petronas, che partirà subito nella gara dei bianconeri contro l’Inter, circostanza propizia per dare il via all’importante collaborazione con l’azienda malese.

