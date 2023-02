Verso Spezia-Juve: ecco “Face To Face”, occasione per i J1897 Member

Il mese di febbraio, iniziato con la vittoria in Coppa Italia contro la Lazio , sarà ricco di impegni per la Juventus . Domani i bianconeri saranno impegnati a Salerno , poi ci saranno la gara interna di campionato contro la Fiorentina e la gara di andata di Europa League con il Nantes . Il 19 febbraio poi la squadra di Allegri avrà la trasferta in casa dello Spezia . E per quell'occasione, ci sarà un'iniziativa speciale.

In occasione di Spezia-Juventus, infatti, i J1897 Member più fortunati e i loro accompagnatori, avranno l’opportunità di incontrare la squadra il giorno prima del match nell'hotel che ospita i bianconeri e partecipare ad una sessione esclusiva di foto e autografi. E, come anticipato, non finisce qui: in omaggio anche i biglietti per assistere alla partita. Non sei ancora J1897 Member? Diventalo e candidati per essere selezionato per partecipare a questa esperienza unica!