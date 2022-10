Spavento per Di Maria: tentata rapina nella sua villa. Era con Vlahovic

Serata davvero spiacevole per Angel Di Maria e Dusan Vlahovic. La Polizia infatti ha sventato una tentata rapina nella villa del campione argentino, che era in casa insieme al compagno di squadra. Una banda di malviventi ha tentato di introdursi nell'abitazione, sita in corso Quintino Sella, in zona Gran Madre, nei pressi della collina di Torino, fortunatamente senza esito.