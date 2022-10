Calciomercato Juventus, Allegri vuole un altro attaccante: i nomi in ballo

Nuovo colpo in attacco per la Juventus

Il 3-5-2 studiato da Allegri per far giocare Milik e Vlahovic insieme sembra essere il modulo sul quale la Juventus punterà per il resto della stagione. Anche con il rientro a pieno regime di Chiesa, il tecnico bianconero sarebbe stuzzicato dal piazzare due esterni di centrocampo molto offensivi come l'ex Fiorentina e Di Maria e due punte centrale. Un'ipotesi senza dubbio affascinante, ma che avrebbe bisogno di almeno un altro innesto là davanti e di un centrocampo che sappia tenere botta e schermare a dovere la difesa.