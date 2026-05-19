Il crollo contro la Fiorentina e il cambio di prospettiva

Gli ultimi risultati non positivi hanno cambiato radicalmente lo scenario di fine stagione per la Juventus. Una sola sconfitta, arrivata dopo un lungo periodo positivo, è bastata per trasformare un possibile match point Champions in una situazione di forte incertezza. La squadra di Luciano Spalletti è passata in poche ore da una posizione potenzialmente favorevole a una realtà molto più complessa: il sesto posto in classifica e la necessità di incastri favorevoli per sperare ancora nella qualificazione alla prossima Champions League. Una condizione che pesa, soprattutto perché arrivata nel momento decisivo della stagione e in contemporanea con i successi delle dirette concorrenti.

I numeri di Spalletti: rendimento alto ma non sufficiente

Dal suo arrivo il 30 ottobre, Spalletti ha guidato la Juventus per 28 partite di campionato, ottenendo 15 vittorie, 8 pareggi e 5 sconfitte, per una media di 1,89 punti a gara. Un rendimento che colloca la squadra tra le migliori del periodo, seconda solo all’Inter, capace di una marcia scudetto praticamente inarrestabile. Rispetto alla gestione precedente, il miglioramento è evidente anche nei numeri: la media punti è salita e la squadra ha mostrato una maggiore continuità. Tuttavia, il salto di qualità non è stato sufficiente per colmare il divario con le prime posizioni. Il confronto con il passato recente evidenzia progressi, ma non una trasformazione completa.

Crescita nel gioco ma limiti strutturali evidenti

Oltre ai risultati, la Juventus ha mostrato una crescita anche dal punto di vista del gioco. Spalletti ha lavorato su più sistemi tattici, alternando difesa a tre e a quattro, cercando di valorizzare le caratteristiche dei singoli e migliorare la costruzione della manovra. La squadra è apparsa più organizzata e meno prevedibile, con una fase difensiva più stabile rispetto al passato. Tuttavia, i limiti strutturali della rosa sono rimasti evidenti: mancanza di leadership in campo, difficoltà nella gestione dei momenti chiave e un mercato che non ha portato i rinforzi attesi. Elementi che hanno finito per incidere nei passaggi decisivi della stagione, soprattutto quando serviva continuità per blindare l’obiettivo Champions.

Un fallimento possibile e un futuro da definire

Il mancato accesso alla Champions League rappresenterebbe uno scenario pesante per il club, sia dal punto di vista economico sia sportivo. Per una società con le ambizioni della Juventus, il sesto posto sarebbe un risultato insufficiente rispetto agli obiettivi dichiarati a inizio stagione e alla storia del club. In questo contesto, anche la posizione di Spalletti tornerebbe inevitabilmente in discussione. Il tecnico ha migliorato rendimento e organizzazione, ma senza il traguardo minimo stagionale i progressi rischiano di non bastare. Il giudizio finale dipenderà dagli ultimi 90 minuti e da una combinazione di risultati che oggi appare complessa. La sensazione è che la Juventus sia a un bivio: riconoscere i miglioramenti tecnici ottenuti con Spalletti oppure ripartire da zero dopo una stagione che, senza Champions, assumerebbe inevitabilmente i contorni del fallimento.