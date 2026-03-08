Spalletti in conferenza stampa post-Pisa: “La squadra vuole lottare”

Luciano Spalletti si è presentato in conferenza stampa al termine della partita vinta dalla sua Juventus contro il Pisa.

Luciano Spalletti, insieme a Cambiaso, si è presentato alla consueta conferenza stampa al termine della partita. Il tecnico toscano si è detto felice della prestazione e della squadra. Ha parlato anche di David, e di quanti punti mancano per la Champions League. Di seguito, la conferenza stampa con le parole esatte dell’allenatore bianconero.

La sua reazione alla fine del primo tempo?

“Tutta la settimana dico che è una partita che può misurare la nostra intelligenza, quale responsabilità e mentalità abbiamo. Per tutti era una partita facile, ma in pratica non è così. Sette giorni fa avete visto tutti la differenza tra Pisa e Bologna, risolta al 90′ da una fucilata all’incrocio dei pali. Si ha a che fare con ragazzi intelligenti quindi non vado a ringhiare, non rischio di rompere i rapporti, perché loro le capiscono bene le cose. Qualcosa di tattico nel primo tempo non è riuscito. Se non si è bravi tecnicamente loro mettono in moto i due tutta fascia. Se le distanze non si riescono a far diventare corrette si fatica. Due azioni noi, due loro, con questa dinamica si fa fatica. Noi non abbiamo quinti che hanno scocca, motore e cavalli. Ho messo a posto quello che potevo mettere a posto. Faccio questa sostituzione non perché Gatti ha fatto qualcosa di non buono, anzi ha fatto molto bene in campo aperto contro il loro attaccante. Per giocare a tre mi ci voleva per forza un braccetto mancino per iniziare l’azione e poi sugli esterni ci voleva mettere a posto qualcosa se no ci scavavano. Così si è potuto giocare con le nostre qualità, nello stretto e nell’uno contro uno, ed è venuta fuori la nostra partita. Facendo anche cose apprezzabili e il nostro pubblico ha risposto bene anche stasera. Non ho detto a fine primo tempo, solo dialogo”

David sembra in sfiducia?

“Se io David l’avessi fatto giocare nel secondo tempo con quell’impostazione tattica l’avrei messo più nelle condizioni di fare meglio. Perché avevamo creato un po’ più di spazio in quel momento lì. Si è riusciti a stare più incastrati nella tattica degli avversari e non hanno avuto tante possibilità di costringerci di questi sciagattoni sotto palla. Si è cominciato a fare una partita diversa e avrebbe fatto meglio anche David, perché lui ha quelle caratteristiche lì, è un calciatore da non contatto. Quando gli butti palla addosso diventa una prigione per lui, se gliela dai cattiva diventa più difficile perché non è questo. Lui è più da gioco pulito, da palla sistemata e pensata”

Quanti punti mancano per la Champions?

“La quota Champions è averne 53 la prossima partite, perchè il futuro dobbiamo farlo adesso. I discorsi futuri sono se domani riesco a fare un discorso a chi non ha giocato oggi per allenarsi bene. Andare a riposare tranquilli per non aver dato dispiacere ai tifosi che sono fantastici. Il nostro riferimento è come pensano i nostri tifosi, cosa pensiamo dentro lo spogliatoio dei perché di non aver portato certi risultati. Senza logica parlare di statistiche e basta. I tifosi hanno visto come abbiamo rilottato a Roma, anche stasera c’era da soffrire non avendola sbloccata subito. Si è sentito il nostro pubblico vicino, ha condiviso con noi e ci ha alleggerito la pesantezza di questa maglia. Il futuro diventa da domani per portare a casa il premio giornaliero che le 24 ore ti mettono a disposizione”.

L’affetto dei suoi giocatori dopo i gol?

“Glielo avevo detto stamani, quando si fanno gli anni si deve dire qualcosa. Gli ho detto mi avete fatto il regalo? Mi hanno detto no. Ho detto di ricevere una loro foto sotto la curva a cantare con i tifosi ma loro sono venuti a esultare con me anche perché ho sentito i capelli di Thuram addosso (ride ndr). Questo mi fa piacere così come vedere una squadra che vuole lottare per il quarto posto. Hanno reagito bene ai dispiaceri di queste partite che non sono andate come volevamo”.