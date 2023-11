Soulè: “Ci ho messo un attimo a scegliere la Juve,. Ora sto bene qui”

Intervistato da "Sportweek", Matias Soulè, autentica scoperta di questa prima parte di stagione del Frosinone, in prestito dalla Juventus, commenta così le voci di mercato che lo vorrebbero nuovamente in bianconero, magari a partire da gennaio: "Io penso solo al Frosinone. Lo so che sembra banale, ma sono sincero! A Frosinone sto benissimo, la città è fantastica, tranquilla, ideale per me e la mia famiglia. I tifosi invece sono scatenati, per fortuna! Si fanno sentire in casa e in trasferta, mi fanno ricordare gli stadi argentini.