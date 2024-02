Soulè: “Futuro? Prima devo tornare alla Juve, poi si vedrà con loro”

Intervistato da La Gazzetta dello SportMatias Soulè, attaccante di proprietà della Juve ma in prestito al Frosinone, ha detto: "Sto facendo un bel percorso. Soprattutto da quando sono a Frosinone, dove ho subito sentito tanta fiducia. Qui ci si può esprimere al meglio, per cui ti spremi anche con piacere. Di Francesco mi lascia tanta libertà in campo. Come avete visto, proviamo sempre a giocare contro chiunque come mi aveva detto al telefono prima di venire, anche per questo ho accettato".