Soulè: “Fortunato di aver scelto il Frosinone dopo la Juventus”

Intervistato ai microfoni di DAZN, Matias Soulè ha parlato al termine del match vinto dal Frosinone in casa contro il Genoa. In questa partita, l'attaccante in prestito dalla Juventus ha trovato anche il sesto centro stagionale in maglia gialloblù. Ecco cosa ha detto sulla sua avventura sin qui in terra ciociara: "Sono tre punti importanti, siamo molto contenti perché era uno scontro diretto. Sabato c’è una partita dura. Questi punti ci servivano per forza. I tifosi? È bellissimo l’ambiente, ogni volta che giochiamo in casa è fantastico. Sono tutti dalla nostra parte e infatti in casa abbiamo perso solo una parte. È una gioia incredibile".