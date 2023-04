Calciomercato Juventus / Vale 90 milioni: “Elkann pensa al colpaccio”

Doppia gioia in casa Juventus , dopo un giovedì che ha regalato tante soddisfazioni. Prima, da Roma, sono arrivati i verdetti della giustizia sportiva a restituire i 15 punti alla squadra di Allegri. Poi, da Lisbona, è arrivato il verdetto del campo a consegnare ai bianconeri una semifinale di Europa League . E, anche se per la giustizia sportiva la fine è ancora lontana, è innegabile che in pochissimi giorni la percezione della stagione della Juve sia cambiata ovunque. Intanto, però, la società pensa anche al futuro.

In questo senso, allora, più volte vi abbiamo raccontato come l’idea della dirigenza bianconera sia quella di dare vita a una vera e propria rivoluzione estiva che vada a cambiare la struttura della rosa di Allegri. C’è il desiderio di aprire un nuovo ciclo vincente in casa Juve e, per farlo, è inevitabile dover cambiare buona parte degli interpreti. Non a caso sono diversi i profili giovani ma già affermati nel mirino dei bianconeri. E, allora, attenzione alle ultimenotizie che arrivano in merito a uno di questi: c'è una grande occasione per i bianconeri <<<