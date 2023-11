Verso il Derby d’Italia, sospiro di sollievo per Inzaghi: ok Arnautovic

Inter e Juventus fanno la conta degli infortunati in vista del derby d'Italia in programma fra 10 giorni allo Stadium e valido per il tredicesimo turno di Serie A. La pausa per le Nazionali ha privato infatti entrambe le squadre di nuovi elementi, anche se la giornata di questo venerdì ha registrato qualche buona notizia almeno in chiave nerazzurra.