Sorpasso Bayern per Philips: i tedeschi puntano il centrocampista inglese

Senza Pogba e Fagioli , fermati per doping e calcio scommesse, la Juve si è ritrovata di colpo a corto di centrocampisti. Per questo in vista del prossimo mercato invernale il club bianconero ha già iniziato a guardarsi attorno alla ricerca di rinforzi .

Uno dei nomi nel taccuino di Giuntoli, da settimane, è quello di Kalvin Phillips, in uscita dal Manchester City. Il club inglese ha già aperto alla sua cessione e la Juve si è detta molto interessata. La Juventus sta da tempo valutando il colpo in prestito, ma secondo quanto riportato da Espn il Bayern Monaco nelle ultime ore ha portato avanti contatti più approfonditi con i Citizens. In più, Allegri preferirebbe investire per una mezz'ala che già conosca la serie A.