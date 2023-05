Siviglia, Fernando: “Unico vantaggio sulla Juventus è giocare in casa”

A Radio Marca, Fernando Reges , centrocampista in forza al Siviglia , ha risposto alle domande relative al match di ritorno di Europa League. La sua squadra ospiterà in casa la Juventus con l'obiettivo di raggiungere la finale della competizione. Secondo il giocatore i bianconeri partirebbero favoriti per il passaggio del turno.

Ecco cosa ha detto: ""La Juventus è favorita per la vittoria. Nella gara d'andata stavamo facendo meglio e con una sola giocata hanno pareggiato. Sappiamo che giochiamo in casa, nel nostro fortino, ma difficilmente i tifosi possono segnare un gol per te. La Juve è una squadra molto forte e molto affidabile; non ci lasceranno spazi".