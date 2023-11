Sirene inglesi per Vlahovic: l’Arsenal offre 50 milioni più Thomas Partey

Altro big match e altra probabile panchina per Dusan Vlahovic . L'attaccante serbo non si è ancora ripreso dai problemi alla schiena e Max Allegri sembra preferirgli Kean dal 1' minuto. Una situazione che a gennaio può riaccendere le voci di mercato.

Sirene inglesi

Secondo quanto riportato dalla stampa inglese, l’Arsenal non avrebbe mai smesso di seguire Dusan Vlahovic, neanche dopo il passaggio in bianconero. Per questo motivo, il mercato Juve dovrà stare attento al possibile assalto dei Gunners a gennaio. Il club inglese potrebbe mettere sul piatto un’offerta cash più il cartellino di Thomas Partey, centrocampista che piace da tempo a Giuntoli.