Settore Giovanile| I risultati della settimana

Nella settimana appena trascorsa, sono stati cinque gli impegni ufficiali per le squadre del Settore Giovanile bianconero. Gare che hanno visto scendere in campo l’Under 19, l’Under 17 e l’Under 15 femminili e l’Under 17 e l’Under 16 maschili.
La Juventus, tramite il proprio sito ufficiale, ha fatto un riepilogo degli impegni. Leggiamo il recap squadra per squadra:
UNDER 19 FEMMINILE
Pareggio per la squadra di Marco Bruzzano in trasferta contro le pari età del Milan. Due a due il punteggio finale, di Gallina e Krasniqi le reti bianconere nel match di campionato Primavera 1 Femminile.
UNDER 17 FEMMINILE
1-1 per la squadra di mister Scarcella nel test contro il Duomo Chieri maschile U15: per le bianconere in rete Liverani.
UNDER 17 MASCHILE
Rotondo 5-0 per la squadra di mister Grauso nel match casalingo di campionato contro lo Spezia. Doppiette per Paonessa e Corigliano ad aprire e chiudere lo score, nel mezzo la rete del momentaneo 3-0 di fine primo tempo messo a segno da Rocchetti.
UNDER 16 MASCHILE
Successo per 2-0 in trasferta per i bianconeri di mister Gridel sul campo del Parma nella nona giornata del campionato di categoria. Una rete per tempo per la Juventus: nella prima frazione gol di Pame, nella seconda di Pipitò per confezionare la vittoria.
UNDER 15 FEMMINILE
Netto successo per le bianconere allenate da mister Franco contro il Pancalieri nel girone D del campionato Under 14 maschile. A decidere il 3-0 delle ragazze della Juventus le reti di Marco, Narcisi e Rulfin.