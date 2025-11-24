Settore Giovanile| I risultati della settimana

Leggiamo come sono andati gli impegni del Settore Giovanile bianconero nella settimana appena trascorsa.

Nella settimana appena trascorsa, sono stati cinque gli impegni ufficiali per le squadre del Settore Giovanile bianconero. Gare che hanno visto scendere in campo l’Under 19, l’Under 17 e l’Under 15 femminili e l’Under 17 e l’Under 16 maschili.



La Juventus, tramite il proprio sito ufficiale, ha fatto un riepilogo degli impegni. Leggiamo il recap squadra per squadra:

UNDER 19 FEMMINILE