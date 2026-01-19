Settore Giovanile | Juventus, i risultati della settimana

La Juventus sul proprio sito ufficiale ha fatto un riepilogo riguardante gli impegni affrontati dal Settore Giovanile bianconero dal 12 al 18 gennaio 2026. Di seguito la nota del club bianconero:
“Sono state 3 le gare ufficiali che hanno visto coinvolte l’Under 19 femminile e l’Under 17 e l’Under 16 maschili.
Di seguito il recap, squadra per squadra!
UNDER 19 FEMMINILE
Tre punti in trasferta per la squadra di mister Bruzzano che ha la meglio per cinque reti a una dell’Hellas Verona. A indirizzare la vittoria in Veneto la doppietta di Santarella e i gol di Carvajal, Bianchi e Di Bello.
UNDER 17 MASCHILE
Vince 2-0 squadra di Claudio Grauso nella sfida di campionato casalinga contro il Parma. A decidere il successo le reti di Przytarski e Aresini.
UNDER 16 MASCHILE
Sconfitta per 2-1 sul campo della Reggiana per la squadra di mister Gridel nel match di campionato. Ai giovani bianconeri non basta la rete nel finale di Garofoli”.