Settore Giovanile | Juve, i risultati della settimana 16-22 febbraio 2026

La Juventus ieri sul proprio sito ufficiale ha pubblicato una nota con la quale ha riepilogato i risultati ottenuti dal Settore Giovanile bianconero nella settimana appena passata, ovvero dal lunedì 16 a domenica 22 febbraio 2026. Di seguito la nota del club bianconero:
“Sono state 5 le gare ufficiali andate in scena nella settimana iniziata lunedì 16 febbraio e conclusa oggi, domenica 22 febbraio 2026. Partite che hanno visto coinvolte l’Under 19, l’Under 17 e l’Under 15 femminili e l’Under 16 e l’Under 15 maschili.
Di seguito il recap, squadra per squadra!
UNDER 19 FEMMINILE
Bellissima e preziosissima vittoria delle ragazze allenate da Mister Bruzzano in occasione del Derby d’Italia. Le bianconere hanno superato in trasferta, con il punteggio di 0-3, le pari età dell’Inter. Di Santarella, autrice di una doppietta, e di Krasniqi le reti messe a segno dalla Juventus.
UNDER 17 FEMMINILE
Pari pirotecnico per la squadra di Mister Scarcella. Le bianconere hanno pareggiato 4-4 sul campo delle pari età della Rhodense in occasione di un match del “Campionato Interregionale Under 17 Femminile”. A segno Pronzati, Benso, Grigolo, Pepe.
UNDER 16 MASCHILE
Netto successo per la squadra di Mister Gridel che ha superato 6-1, presso l’Allianz Training Center di Vinovo, i pari età dello Spezia – nella giornata di giovedì 19 febbraio – centrando la diciassettesima vittoria su diciotto gare disputate. Tre i marcatori per i bianconeri: Pipitò, autore di una tripletta, Rolando, protagonista con una doppietta, e Salvai.
Dopo le sei reti rifilate ai pari età dello Spezia, nella giornata di oggi – domenica 22 febbraio – i bianconeri di Mister Gridel hanno superato 5-0 il Genoa grazie a un secondo tempo da manuale. Tutti e cinque i gol, infatti, sono stati segnati nella ripresa e nello specifico da Deniz, Krediet, Pame, Rastello e Pipitò.
UNDER 15 FEMMINILE
Vittoria convincente per la squadra di Mister Lombardo e di Mister Franco. Le bianconere si sono imposte 12-1 tra le mura amiche contro le pari età del Venaria Reale in occasione di un match del “Campionato Interregionale Under 15 Femminile”. Di Colomba, autrice di una tripletta, di Maestri Narcisi e di Avelino Maiolino, entrambe autrici di una doppietta, di Guzzon, di Marando, di Spellecchia, di Boi e di Valenti le reti delle bianconere.
UNDER 15 MASCHILE
Super vittoria della squadra di Mister Pecorari che a Vinovo, presso l’Allianz Training Center, si è imposta 5-1 contro i pari età del Genoa. Cinque i marcatori: Laganà, nella prima frazione, Paesanti, Nobile, Laruccia e Cussotto nella ripresa”.