Settore Giovanile | Juve, i risultati della settimana 16-22 febbraio 2026

UNDER 16 MASCHILE

Netto successo per la squadra di Mister Gridel che ha superato 6-1 , presso l’Allianz Training Center di Vinovo, i pari età dello Spezia – nella giornata di giovedì 19 febbraio – centrando la diciassettesima vittoria su diciotto gare disputate. Tre i marcatori per i bianconeri: Pipitò, autore di una tripletta, Rolando, protagonista con una doppietta, e Salvai.

Dopo le sei reti rifilate ai pari età dello Spezia, nella giornata di oggi – domenica 22 febbraio – i bianconeri di Mister Gridel hanno superato 5-0 il Genoa grazie a un secondo tempo da manuale. Tutti e cinque i gol, infatti, sono stati segnati nella ripresa e nello specifico da Deniz, Krediet, Pame, Rastello e Pipitò.