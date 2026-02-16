Settore Giovanile | Juve, i risultati del week-end 14-15 febbraio 2026

Attraverso una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito nella giornata di ieri, la Juventus ha voluto riepilogare i risultati ottenuti in questa settimana dal proprio settore giovanile. Questa la nota del club bianconero:
“Sono state 4 le gare ufficiali andate in scena il 14 e il 15 febbraio 2026. Partite che hanno visto coinvolte l’Under 19, l’Under 17 e l’Under 15 femminili e l’Under 17 maschile.
Di seguito il recap, squadra per squadra!
UNDER 19 FEMMINILE
Pari interno per la squadra di Mister Bruzzano. All’Allianz Training Center di Vinovo la sfida tra la Juventus e le pari età del Parma finisce 1-1. Alla rete bianconera messa a segno da Di Bello al tramonto della prima frazione, risponde in avvio di ripresa Ciccarelli.
UNDER 17 FEMMINILE
Vittoria convincente da parte della squadra di Mister Scarcella che si è imposta 3-0 – tra le mura amiche – sulle pari età della Sampdoria in occasione di un match del “Campionato Interregionale Under 17 Femminile”. Un successo maturato grazie alla doppietta di Saba e a un’autorete delle blucerchiate.
UNDER 17 MASCHILE
Dopo il convincente successo della scorsa settimana per 4-0 contro la Virtus Entella, l’Under 17 pareggia 1-1 in trasferta contro i pari età del Modena. I bianconeri sbloccano la gara nel primo tempo, al quarto d’ora, con Paonessa, ma vengono raggiunti in avvio di ripresa dai padroni di casa grazia alla marcatura di Morselli.
UNDER 15 FEMMINILE
Un altro successo rotondo – dopo quello della scorsa settimana – per la squadra di Mister Franco che si impone 0-5 sul campo delle pari età del Torino in occasione di un match del “Campionato Interregionale Under 15 Femminile”. Decisiva la tripletta di Tarolla e le reti di Maestri Narcisi e di Grasso”.