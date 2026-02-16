Settore Giovanile | Juve, i risultati del week-end 14-15 febbraio 2026

La nota con la quale la Juventus ha riepilogato i risultati ottenuti dal proprio settore giovanile in questa settimana

Attraverso una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito nella giornata di ieri, la Juventus ha voluto riepilogare i risultati ottenuti in questa settimana dal proprio settore giovanile. Questa la nota del club bianconero:

“Sono state 4 le gare ufficiali andate in scena il 14 e il 15 febbraio 2026. Partite che hanno visto coinvolte l’Under 19, l’Under 17 e l’Under 15 femminili e l’Under 17 maschile.

Di seguito il recap, squadra per squadra!