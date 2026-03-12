SETTORE GIOVANILE| Juve, l’Inter vuole un direttore bianconero

L'attuale Direttore Sviluppo della Juve Michele Sbravati è nel mirino dell'Inter per rimpiazzare l'addio di Massimo Tarantino

In casa Juve potrebbero aprirsi scenari importanti anche a livello dirigenziale, in particolare nel settore giovanile bianconero. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il futuro dell’attuale responsabile del vivaio Michele Sbravati potrebbe essere legato all’interesse dell’Inter.

Il club nerazzurro, infatti, è alla ricerca di un nuovo dirigente per il proprio settore giovanile dopo l’addio ormai certo di Massimo Tarantino, che a fine stagione tornerà alla Roma. Al momento non esiste alcuna trattativa definita. I milanesi starebbe valutando diversi profili, mentre Sbravati, sotto contratto con la Juventus fino al 2028, non ha dato segnali di voler interrompere il rapporto con il club bianconero.