SETTORE GIOVANILE| I risultati della settimana

La Juventus, attraverso il proprio sito ufficiale, ha fatto il riepilogo in merito agli impegni del Settore Giovanile bianconero. In totale sono state cinque le gare ufficiali che si sono disputate nel corso della settimana. Leggiamo la nota della società:
UNDER 19 FEMMINILE
“Pari e patta per la squadra di Marco Bruzzano contro le pari età dell’Inter. Due a due il punteggio finale all’Allianz Training Center di Vinovo con le bianconere abili a trovare due reti nel primo quarto d’ora di gara con Volpini e con Bertora, prima di essere agganciate dalla doppietta di Corti per le nerazzurre, a segno una volta nella prima frazione e una volta nella ripresa”.
UNDER 17 FEMMINILE
“Finisce con un pareggio per 3-3 il match andato in scena a Vinovo tra la squadra di Luca Scarcella e l’Under 15 maschile dell’Onnisport e valido per il “Campionato Provinciale Under 15 Maschile”. Di Battocchio, autrice di una doppietta, e di Brunetti le reti delle bianconere”.
UNDER 16 MASCHILE
“Punteggio rotondo per la squadra di Alessandro Gridelche supera 6-0 i pari età del Bologna a Vinovo nello scontro diretto per aggiudicarsi momentaneamente la vetta della classifica in solitaria. All’Allianz Training Center i bianconeri segnano quattro reti nella prima frazione – con Pipitò, con Pamè, con Rastello e con Balbo – prima di chiudere definitivamente i conti nel secondo parziale con altre due marcature di Pipitò che, sommate alla prima, gli permettono di realizzare una splendida tripletta. Prosegue a punteggio pieno, dopo nove turni, il cammino dei bianconeri nel campionato di categoria”.
UNDER 15 FEMMINILE
”Netto successo casalingo – nel pomeriggio di mercoledì 12 novembre 2025 – per la squadra di Mirko Lombardo che ha superato 14-0 l’Under 14 maschiledel CB Sport Caramagna in occasione di un match del “Campionato Provinciale Under 14 Maschile”. Di Maiolino, autrice di quattro marcature, di Fabbian, autrice di una tripletta come Narcisi, di Brunero, di Bernardi, di Rulfin e di Benedettino le reti messe a segno dalle bianconere”.
UNDER 15 MASCHILE
”Convincente vittoria per la squadra di Marco Pecorariche supera 4-1 i pari età del Bologna presso l’Allianz Training Center di Vinovo. Al vantaggio iniziale dei bianconeri firmato da Laganà risponde in avvio di ripresa per i felsinei Ricci, prima delle ulteriori tre reti della Juventus messe a segno rispettivamente da Modica, da Albanese e da Monte, quest’ultimo subentrato a gara in corso. Con questa vittoria la formazione bianconera mantiene l’imbattibilità in campionato e sale a quota 23 punti in classifica, dopo nove gare disputate”.