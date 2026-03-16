SETTORE GIOVANILE| I risultati della settimana

Sono state cinque le gare ufficiali del Settore Giovanile bianconero in questa settimana. Scopriamo come sono andate.

La Juventus, attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, ha fatto un riepilogo sulle gare del Settore Giovanile che si sono disputate nella settimana appena trascorsa. Qui sotto il comunicato della società bianconera:

“Sono state 5 le gare ufficiali andate in scena nella settimana iniziata lunedì 9 e conclusasi domenica 15 marzo 2026. Partite che hanno visto coinvolte l’Under 17 e l’Under 15 femminili e l’Under 17, l’Under 16 e l’Under 15 maschili.

Di seguito il recap, squadra per squadra!”.

UNDER 17 FEMMINILE

Largo successo per le ragazze di mister Scarcella che battono 8-1 il Moncalieri grazie alla quadripletta di Grigolo, alla doppietta di Pepe e alle reti di Pronzati e Campi.

UNDER 17 MASCHILE

Vittoria casalinga a Vinovo contro il Sassuolo per i ragazzi di mister Grauso: decisiva la rete nel primo tempo firmata da Gianluca Banchio, che fissa il punteggio sull’1-0 finale.

UNDER 16 MASCHILE

La Juventus Under 16 dopo aver vinto aritmeticamente il girone A con cinque turni d’anticipo, batte anche il Bologna in trasferta con un secco 0-3: doppietta per Pipitò, che apre e chiude la sfida, con nel mezzo al quarto d’ora di primo tempo la rete di Salvai.

UNDER 15 FEMMINILE

Largo 8-0 per le giovani calciatrici bianconere contro il Genoa, merito delle doppiette di Tarolla e Colomba, oltre ai gol di Bernardi, Boi, Sardi e Spelecchia.

UNDER 15 MASCHILE

Dopo la vittoria interna contro la Carrarese, arriva un pari per la Juventus Under 15 di Pecorari nella trasferta di Bologna: i giovani bianconeri riescono per due volte a riprendere il risultato grazie alle reti di Nobile e Paesanti, chiudendo sul 2-2 la 22^ giornata di campionato.