Settore Giovanile| I risultati della settimana

La Juventus, tramite il proprio sito ufficiale, ha fatto il riepilogo degli impegni del Settore Giovanile che si sono disputati nella settimana appena trascorsa. Sono state tre le gare ufficiali, che hanno visto coinvolti i giovani bianconeri. L’Under 17 e l’Under 15 femminili e l’Under 15 maschile. La nota della società:

UNDER 17 FEMMINILE

Vittoria larghissima per la squadra di mister Scarcella nella sfida in casa contro il San Remigio maschile U15: per le bianconere nel 14-0 finale trovano spazio e gol Pepe con quattro reti, doppiette per Saba, Del Piero e Battocchio e gol per Benso, Brunetti, Bosco e Grigolo.

UNDER 15 FEMMINILE Netto successo per le bianconere nel girone D del campionato Under 14 maschile contro il Pecetto: a decidere il rotondo 8-0 delle ragazze della Juventus le doppiette di Rulfin e Maestri Narcisi, oltre alle reti di Marco, Benedettino, Avelino Maiolino e Fabbian.