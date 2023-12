Serie A, la top11 valore di mercato: presenti due giocatori della Juve

Maignan (45 milioni) è il portiere scelto dal sito per il suo 4-4-2. La difesa è invece composta da Pavard (40 milioni), Bremer (50 milioni), Bastoni (60 milioni) e Theo Hernandez (55 milioni). Centrocampo super offensivo per la Serie A, con Kvaratskhelia (80 milioni), Rabiot (40 milioni), Barella (75 milioni) e Leao (90 milioni). Le due punte sono invece di assoluto livello: Lautaro Martinez e Osimhen, valutati entrambi ben 110 milioni. Tanti i top player esclusi dalla Top 11, da Vlahovic fino a Calhanoglu, passando per Thuram, Dimarco e Chiesa.