Rassegna stampa – Ultimi giorni di mercato: la Juve prova il colpo

La Gazzetta dello Sport apre con il tennis: "Sinner magia, l'Italia pazza di Jannik". Su Inter-Juve: "Un secolo di guardie e ladri". Spazio anche al mercato del Milan: "Zirkzee strega il Milan. È nel mirino per l'estate".

"Festival Sinner", questo il titolo del Corriere dello Sport. In taglio basso: "Dybala-Pellegrini: DDR sale". Sul mercato della Lazio: " Lazio, stop Clarke. Bernardeschi si offre ".

Tuttosport

Tuttosport titola: "La Juve le tenta tutte". E ancora: "Tre giorni per dare ad Allegri un centrocampista offensivo: ma dev'essere a costo... zero". A lato: "Lovato, è Toro. Oggi da Juric. Assalto finale a Rafa Mir". In taglio basso: "Lautaro e l'Inter già ad alta tensione: Noi avanti senza parlare degli altri".