Serie A, le designazioni arbitrali per Roma-Juventus: dirigerà Colombo

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sulle designazioni arbitrali della 35esima giornata. A dirigere Roma-Juventussarà Colombo. Ecco il comunicato sulla squadra arbitrale che è stata scelta per il posticipo domenicale tra la Vecchia Signora ed i giallorossi: "Scopriamo insieme gli arbitri del match tra Roma e Juve, in programma domenica 5 Maggio 2024 alle ore 20:45! ROMA-JUVE, L’ARBITRO A dirigere l'incontro sarà COLOMBO, coadiuvato dagli assistenti ALASSIO e PRETI. IV ufficiale GUIDA. A completare la squadra arbitrale, DI PAOLO, VAR, e Dionisi, AVAR. Questa la designazione per Roma-Juve, prima gara del mese di Maggio per i bianconeri".