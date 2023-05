Serie A, la classifica dopo 37 giornate: Juve speranza Europa League

Al quinto posto l'Atalanta (61), mentre la Roma (60) è sesta e la Juve (59) settima. Sono queste tre le squadre ancora in lotta per un posto in Europa League. All'ultima giornata di Serie A, quindi, nerazzurri, giallorossi e bianconeri si sfideranno per un posto nella seconda competizione europea. La squadra di Gasperini affronterà il Monza, quella di Mourinho lo Spezia e quella di Allegri l'Udinese. La Vecchia Signora dopo la penalizzazione di 10 punti non potrà quindi partecipare alla prossima Champions League, ma come minimo giocherà la Conference. Grazie alla vittoria della Coppa Italia da parte dell'Inter, infatti, il settimo posto in classifica vale per i playoff di Conference League.