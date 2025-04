Serie A, la classifica dopo 30 giornate: Juve a -1 dal quarto posto

Dalla posizione della Juve fino alla lotta scudetto e quella retrocessione: la classifica di Serie A dopo 30 giornate

Con il pareggio tra Lazio e Torino è terminata anche la 30esima giornata di Serie A. A otto partite dal termine la Juve si ritrova così a quota 55 punti, quinta in classifica a -1 dal Bologna e -3 dall’Atalanta. Inter e Napoli sono in fuga e restano in lotta in solitaria per lo scudetto, ma quella per i restanti due posti in Champions League è invece una guerra senza esclusione di colpi. Oltre alle squadre di Gasperini, Italiano e Tudor, infatti, anche Roma (52), Lazio (52) e Fiorentina (51) possono ancora sperare di terminare tra le prime quattro. Più distaccato il Milan (47), che difficilmente riuscirà a conquistare un posto in una delle prossime competizioni europee. In fondo alla classifica Monza (15), Venezia (20) ed Empoli (23) sono in piena zona retrocessione, ma Lecce (25) e Parma (26) non possono dirsi al sicuro. Poco sopra anche Cagliari (29), Verona e Como (30). Nella zona più tranquilla del campionato troviamo invece Genoa (35), Torino (39) e Udinese (40).

Serie A, la classifica aggiornata

Di seguito ecco la classifica di Serie A aggiornata dopo 30 giornate:

Inter 67 (30)

Napoli 64 (30)

Atalanta 58 (30)

Bologna 56 (30)

Juventus 55 (30)

Roma 52 (30)

Lazio 52 (30)

Fiorentina 51 (30)

Milan 47 (30)

Udinese 40 (30)

Torino 39 (30)

Genoa 35 (30)

Como 30 (30)

Verona 30 (30)

Cagliari 29 (30)

Parma 26 (30)

Lecce 25 (30)

Empoli 23 (30)

Venezia 20 (30)

Monza 15 (30)

