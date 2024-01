Serie A, la classifica dopo 21 giornate: Juve momentaneamente in testa

In attesa del recupero del match tra Inter e Atalanta la Juve è momentaneamente prima in classifica in Serie A

Grazie alla vittoria contro il Lecce la Juve è ora al primo posto in classifica con 52 punti. L'Inter deve però recuperare una partita visto che questo fine settimana i nerazzurri erano impegnati in Supercoppa e non sono quindi scesi in campo