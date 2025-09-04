Serie A, anticipi e posticipi: quando gioca la Juve? Date e orari

La Lega Serie A ha reso ufficiali le date di anticipi e posticipi dalla quarta alla dodicesima giornata. Ecco quando gioca la Juve

La Lega Serie A ha reso ufficiali le date di anticipi e posticipi dalla quarta alla dodicesima giornata. In questi turni, la Juve affronterà il Torino, nel derby della Mole, e altri big match come le sfide contro Atalanta, Milan, Lazio e Fiorentina. Ecco gli orari dei match della squadra allenata da Igor Tudor.

Quarta giornata

Sabato 20/09/2025 alle 18:00: Verona-Juventus

Quinta giornata

Sabato 27/09/2025 alle 18:00: Juventus-Atalanta

Sesta giornata

Domenica 05/10/2025 alle 20:45: Juventus-Milan

Settima giornata

Domenica 19/10/2025 alle 12:30: Como-Juventus

Ottava giornata

Domenica 26/10/2025 alle 20:45: Lazio-Juventus

Nona giornata

Mercoledì 29/10/2025 alle 18:30: Juventus-Udinese

Decima giornata

Sabato 01/11/2025 alle 20:45: Cremonese-Juventus

Undicesima giornata

Sabato 08/11/2025 alle 18:00: Juventus-Torino

Dodicesima giornata

Sabato 22/11/2025 alle 18:00: Fiorentina-Juventus