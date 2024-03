Sergio: “Il lavoro sui giovani di Allegri promuove il suo ritorno alla Juve”

In occasione del prossimo match di Serie A tra Napoli e Juventus, Raffaele Sergio è stato intervistato a Tmw Radio per parlare dei temi della partita. Ecco le sue parole: "Mi aspetto un Napoli-Juve equilibrato. La squadra di Calzona ha fatto un gran bel secondo tempo a Cagliari e la Juve sta tirando su la testa pur non potendo forse più competere per lo scudetto. I giovani lanciati da Allegri mi fanno dare un buon giudizio del lavoro del tecnico".