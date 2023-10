Serafini: “Contro la Juve il Milan al bivio scudetto contro una rivale”

Serafini ha parlato del match tra Milan e Juventus: per il giornalista i rossoneri avrebbero la chance di allontanare una rivale scudetto

Nel suo editoriale su milannews.it, Luca Serafini ha parlato di diversi argomenti in ottica Milan e non solo. Sul tema campionato, con la sfida contro la Juventus sempre più imminente, il giornalista ha riflettuto sulla crucialità dell'impegno. Ecco cosa ha detto: "Con i bianconeri sarà il primo bivio scudetto della stagione. Perché c'è la possibilità di allontanare una rivale diretta e minare alcune certezze che sfruculiano nelle teste juventine. Sommati infortunati, convalescenti e presenti, ritengo i rossoneri superiori. Dovranno dimostrarlo in campo".