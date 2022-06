Semplici: “Pogba rientra alla Juventus con grandi presupposti”

Leonardo Semplici , ex allenatore di Cagliari e SPAL , ha rilasciato delle dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport, parlando delle big di Serie A. Ecco le sue parole sui ritorni nel massimo campionato di Pogba e Lukaku : "Il belga sarà devastante. Va ad aumentare il valore dell’Inter. Ha grande voglia e determinazione e quando c’è stato si è sentito eccome. Vuole tornare dopo una non felice esperienza al Chelsea. Pogba, invece, rientra alla Juve con grandi presupposti: e con mentalità. Ha fatto bene, ma non benissimo al Manchester United. Origi è un colpo da Maldini-Massara. Dà valore a un ambiente giusto e in cui tutto è ben organizzato".

Sullo Scudetto del Milan e la Roma di Mourinho, le due squadre, che a modo loro, hanno conquistato dei trofei non scontati ad inizio stagione: "Il Milan non era favorito, lo era l’Inter alla quale è mancato quel quid in più per vincere. Il Milan ha avuto continuità di prestazioni, un buon impianto di gioco e il gran lavoro di Pioli in questi due anni. Mourinho? Una spinta per i giovani. La sua mano si è vista tanto nel finale, ha cambiato modulo ed è arrivato in fondo in Europa. Forse dalla Roma ci si aspettava qualcosa in più in campionato".