Semplici: “Con la Juve volevamo fare una partita attendista poi purtroppo è andata male”

TORINO - Leonardo Semplici, allenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro lo Spezia. Il tecnico ha anche affrontato il tema Juventus, affrontata nella scorsa giornata di Serie A. Queste le sue parole: "Anche con la Juventus volevamo fare una partita attendista poi purtroppo è andata male. I pericoli sono nati nella nostra fase di possesso con alcune palle perse, abbiamo lavorato su questi aspetti per cercare di non subire queste ripartenze e causare queste amnesie. Dovremo sempre mantenere un equilibrio giusto sia in una metà campo che nell’altra. Abbiamo grande rispetto per lo Spezia, sta facendo un grande campionato. Sarà una partita equilibrata dove dovremo star attenti a tanti aspetti. È una gara importantissima. Uno scontro diretto, dovremo cercare di tornare a casa con un risultato positivo. Dovremo cercare di fare una partita convinta come abbiamo fatto tranne contro la Juventus. La squadra ha mostrato personalità anche se poi abbiamo sbagliato perdendo palle importanti o nell'azione del primo gol su calcio d'angolo. Le prime mezze occasioni però le avevamo avute noi. Dobbiamo ancora migliorare, anche essere più furbi. Stiamo lavorando per cercare di mantenere sino alla fine della partita i giusti equilibri".