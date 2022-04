Youth League, i convocati di Bonatti per la sfida al Benfica

Domani la Primavera bianconera affronterà la squadra portoghese in una storica semifinale europea. Andiamo a vedere chi sarà a disposizione.

redazionejuvenews

Domani appuntamento storico per la Juventus a livello giovanile. La squadra di Andrea Bonatti infatti si giocherà per la prima volta una semifinale di Uefa Youth League, la Champions League giovanile. Un traguardo già importante, che testimonia il grande lavoro del club bianconero sui ragazzi, anche grazie allo sviluppo della squadra Under 23, guidata da Lamberto Zauli, dove alcuni dei giocatori della Primavera sono stati impiegati con una certa regolarità. Questo ha consentito a questi giovani giocatori di fare esperienza tra i professionisti in Serie C e accumulare un bagaglio importante. Una cosa che in Italia succede piuttosto di rado. E non a caso la Vecchia Signora è l'unica nel nostro paese ad avere una seconda squadra, come molti grandi club internazionali.

La sfida di domani non sarà facile, perché l'avversario è di grande livello. Il Benfica ha molta tradizione, come per la prima squadra, così per il settore giovanile. Nella massima competizione europea infatti i lusitani hanno raggiunto per ben 3 volte la finale. I giovani bianconeri sono arrivati a questo punto dopo una bellissima fase a gironi e avendo eliminato squadre importanti. Negli ottavi di finale la Juve ha eliminato l'AZ Alkmaar, in Olanda ai calci di rigore, mentre nei quarti di finale invece ha sconfitto con un netto 2-0 il Liverpool a Vinovo. Andiamo quindi a vedere i convocati, pubblicati sul sito ufficiale della Juventus.

"UYL | I CONVOCATI PER JUVE-BENFICA

Domani, venerdì 22 aprile, alle 14:00 la Juventus Under 19 scenderà in campo al Colovray Sports Centre di Nyon per la semifinale di Youth League. L'avversaria dei bianconeri sarà il Benfica. A seguire si disputerà l'altra semifinale, quella tra Atletico Madrid e Salisburgo. Di seguito l'elenco dei giocatori a disposizione di Mister Bonatti.

I CONVOCATI

1 Senko

2 Savona

3 Turicchia

5 Nzouango Bikien

7 Hasa

9 Cerri

10 Bonetti

11 Iling-Junior

12 Scaglia

13 Muharemovic

14 Mulazzi

16 Rouhi

17 Chibozo

18 Turco

19 Fiumanò

25 Mbangula

26 Sekularac

28 Strijdonck

30 Daffara

32 Miretti

33 Soulè

40 De Winter".