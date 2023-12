Selvaggi: “Juventus in lotta, ma lo scudetto può perderlo solo l’Inter”

Selvaggi ha parlato del duello per la vittoria della Serie A: per l'ex calciatore, la Juve può provarci ma l'Inter sarebbe troppo superiore

Intervistato per Tmw, Franco Selvaggi ha parlato della lotta per la vittoria dello scudetto. Una sfida sempre più ad appannaggio di Inter e Juventus, con i primi però tremendamente favoriti sui secondi. Ecco le sue parole: "Ormai il campionato per la lotta scudetto è ben delineato: può perderlo solo l'Inter".