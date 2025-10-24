Se salta Tudor la Juventus avrebbe già scelto il sostituto

La Juventus ha perso pure col Real Madrid, ma il carattere s’è visto. Basterà? Fondamentale sarà il match contro la Lazio.
Tudor è inadatto: la Juventus valuta il sostituto
Igor Tudor è in bilico. E come. Non crediamo alle parole (ovvie) che arrivano da questo o quel fronte. Facciamo i giornalisti e parliamo e scriviamo sulla base di quelle che sono le nostre informazioni e le nostre fonti. Se la Juventus non dovesse battere la Lazio, forse neanche un pareggio potrebbe bastare a Igor per restare in panchina a Torino.
Due nomi in pole per la Juve
Questo, è quello che ci risulta. Poi, staremo a vedere. Di certo, la Juve si starebbe già cautelando. Secondo i numeri (mai casuali) che riportato i Bookies, il favorito numero uno sarebbe al momento Roberto Mancini. Al secondo posto, c’era e resta Spalletti. Più staccato, invece, c’è Palladino. Insomma, al momento è difficile immaginare quello che potrà succedere ma tutto lascia pensare che la Juve, in realtà, sta già guardando avanti. Al post Tudor. Che non convince più. Noi di sicuro, no.