Lapo: “Scudetto Napoli? Non rosico, la Juve dimostrerà di essere più forte”

Immancabili le congratulazioni della Juve, che sui social ha scritto: “Visti i tanti complimenti ricevuti in questi anni non potevamo esimerci. Congratulazioni al Napoli per la conquista del suo terzo scudetto!” Su Twitter anche Lapo Elkann ha voluto complimentarsi con il Napoli per la vittoria dello scudetto: "C’è chi dice che rosico per scudetto vinto dal Napoli. Assolutamente no, gli faccio i complimenti ma non vedo l’ora di sfidarli al più presto per prossimo scudetto e toglierglielo. La Juventus dimostrerà di essere più forte di loro".