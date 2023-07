ESCLUSIVA JUVE / Botti di mercato, Virzì: “Giuntoli prenderà anche…”

La Juventus si muove sul mercato. La redazione di Juvenews.eu vi propone un'intervista esclusiva per parlarvi di quello che potrebbe accadere

In merito alle strategie di mercato della Juventus, la nostra redazione ha intervistato in esclusiva Gianluca Virzì, procuratore sportivo e intermediario di mercato.

Come giudichi, sin qui, il mercato in entrata della Juventus?

“Secondo me è un mercato troppo attendista. Ma c’è un perché…”.

Ossia?

“Per la situazione finanziaria del calcio italiano attuale, ormai le entrate dipendono dalle uscite. Quando Giuntoli parla di sfoltire l’organico, dice una sacrosanta verità”.

Come valuteresti il possibile approdo di Kessie in casa Juve in prestito?

“Boccio completamente questa idea. A cosa serve? I bianconeri non fanno le coppe. Prendi Kessie in prestito per un anno? E per cosa? Per il campionato? Io, piuttosto, sfrutterei questo anno di transizione senza impegni europei per capitalizzare al massimo Rovella e Fagioli, sdoganandoli definitivamente”.

Il tuo punto di vista rispetto alla relegazione di Bonucci fuori dalla rosa?

“Mi è sembrata una mossa eccessiva, con mandante Allegri. Non è un’idea partorita da Giuntoli. Il rapporto tra il tecnico livornese e l’ormai ex capitano bianconero non è mai stato buono. Volevi liberarti di Bonucci? Lo mettevi sul mercato. Squadre interessante a lui ci sono ancora. Porlo fuori rosa mi è sembrato eccessivo”.

L’episodio di Lukaku è stata una classica “mossa alla Giuntoli” o la Juve ci puntava realmente?

“Non penso che la Juve abbia voluto disturbare l’Inter come obiettivo primario. Giuntoli ha fatto qualche sondaggio per capire quali fossero le esigenze economiche del calciatore per poi defilarsi”.

Però alla Juve occorre oggettivamente un attaccante…

“Secondo me sì. Alla Juve serve un altro attaccante che ponga un po’ sotto pressione Vlahovic, al fine di stimolarlo - con la concorrenza - nel rendimento”.

In difesa invece?

“Secondo me Giuntoli prenderà anche un altro centrale. Con Bonucci in uscita, almeno un’ulteriore alternativa a Gatti e Bremer occorre”.

Chiesa è sul mercato?

"Secondo me, se arriva una buona offerta, la Juve potrebbe cederlo. Questa stagione ha fatto troppo poco, non si è dimostrato di alti livelli".