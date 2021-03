Sconcerti: “Se la Juve perde partono i processi. Non sarà così a lungo”

L'editoriale del giornalista per calciomercato.com

Ad undici partite dal termine di questa stagione, finale di Coppa Italia esclusa, la Juventus si trova al terzo posto in campionato a dieci punti di distanza dalla vetta occupata dall'Inter. Per i bianconeri, l'obiettivo del decimo scudetto consecutivo è ormai lontano e tutti si interrogano sul futuro che attende la squadra e il tecnico Andrea Pirlo. Arrivato in sostituzione di Maurizio Sarri la passata estate, il mister è ora finito nel mirino delle critiche dopo una stagione altalenante, che non ha portato i risultati che ci si attendeva. Nel suo consueto editoriale per calciomercato.com, il giornalista Mario Sconcerti ha analizzato la situazione:

"Se la Juve vince viene a noia, se perde si apre il processo su perché non vinca. Un anno doveva pur accadere, l’inaudito è stato trovare quell’anno dopo nove scudetti consecutivi. Non so cosa muova la gente, anche i media. C’è in tanti giudizi sulla Juve la stessa cattiveria che trovo sui social, molto oltre il livore innocente del tifoso normale. Forse è anche questo lo scopo del calcio, essere un cattivo sfogo. Ma meravigliano i toni, le offese, la saccenteria dei chiunque, come se qualcuno avesse più diritti in un momento in cui tutto il calcio ha problemi di resistenza.

Consiglierei allora di fare in fretta a prendersi soddisfazione perché non credo che la Juve resterà a lungo in questa condizione. E’ già in potenza la squadra più forte della prossima stagione. Deve essere girata un po’ sul proprio asse e ben guidata, ma le manca poco ed ha forza economica in un tempo in cui tutti faranno fatica a costruire squadre. Pirlo non è stato un incidente della storia è uno che ha fatto la storia proprio per quelli che ora lo offendono in ogni modo. Questa non è fede, non è competenza. Questa è volgarità e presunzione".