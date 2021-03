Gotti: “La Juve? Mi sarebbe piaciuto andarci con Sarri”

Il tecnico dell'Udinese ha parlato

TORINO - Luca Gotti, allenatore dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di Tiki Taka. Queste le sue parole: "La Juve? Mi sarebbe piaciuto andarci con Sarri… Lui è una persona diretta, mi aveva detto che una volta tornato in Italia avrebbe chiamato il suo storico ex. Peccato. A Sarri consiglio di andare alla Roma, quei giocatori sarebbero funzionali alle sue idee. Se fossi stato al posto di Pirlo? Non avrei accettato la panchina della Juve". Pochi giorni fa ha parlato anche il direttore generale dei bianconeri, Pierpaolo Marino, dicendo cose molto simili durante la trasmissione Il Tribunale delle Romane: "Vedo bene la Roma, è una squadra ben organizzata, ha ottime individualità e gioca bene nel complesso. È l’unica squadra che ha tolto all’Udinese sei punti su sei. Due o tre elementi su questa base di squadra possono essere sufficienti alla Roma per lottare per lo scudetto. Il club non deve sbagliare il sostituto di Dzeko: deve trovare un centravanti che segni venticinque gol, un vero bomber. Questo è il nodo principale. Fonseca sta facendo un ottimo lavoro, dovrebbe rimanere e con un inserimento per reparto può lottare per lo scudetto".