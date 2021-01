Sconcerti elogia Scamacca: “Per la Juventus sarebbe perfetto”

TORINO – Continua a lavorare senza sosta sul mercato la Juventus, che è alla disperata ricerca di un attaccante, specialmente dopo l’infortunio di Paulo Dybala. Molti sono i nomi che sono stati accostati alla Vecchia Signora, ma uno di quelli più caldi è senza dubbio quello di Gianluca Scamacca. Classe 1999, l’attaccante romano è di proprietà del Sassuolo, ma attualmente è in prestito al Genoa. Di lui e del suo possibile approdo in bianconero ha parlato il noto giornalista Mario Sconcerti, nel suo solito intervento a calciomercato.com.

Ecco le parole di Sconcerti: "Secondo me, Scamacca per la Juventus sarebbe perfetto: è un attaccante con senso del gol, anche se non è quello del tipico centravanti. Infatti, lui non gioca davanti alla porta, ma ci arriva nel modo che vuole lui. Si muove in diagonale e cerca spesso di tirare ad incrociare, trovando soluzioni personali semplici. In Serie A è stato in campo, fino ad ora, per 754 minuti e ammetto di non averne visti molti. Tuttavia, sentendo parlare così tanto di lui, ho la sensazione di averlo visto crescere in casa. Ha un grandissimo fisico, dato che è alto 1,95, cioè quanto Ibra; inoltre, ha 5 cm più di Lukaku, 8 più di CR7 e 14 più di Belotti. Di testa è forte, ma può migliorare molto: a colpire bene di testa si impara piano piano stando in mezzo all'area, non si nasce imparati. Forse è un po' troppo magro, dato che pesa 10 kg in meno rispetto a Zlatan e Lukaku. Inoltre, ha messo a segno 2 gol giocando solamente 8 partite da titolare, che sono il doppio di quanti ne hanno fatti Ramsey e Calhanoglu, mentre sono gli stessi di Ilicic e Alexis Sanchez. Infine, per quanto riguarda l'età vediamo che è giovane, ma non è più un ragazzo: infatti, il 1 gennaio ha compiuto 22 anni. Ciò che suscita maggiore curiosità è il fatto che il Sassuolo, proprietaria del suo cartellino, lo abbia scoperto quando aveva 17 anni e giocava in Olanda nel PSV Eindhoven".